В Тюмени задержан замначальника областного ОБОП

В Тюмени Ленинский районный суд отправил под стражу замначальника ОБОП УУР УМВД России по Тюменской области Нурлана Кадырбаева. Полицейского обвиняют в том, что он выступил посредником при передаче крупной взятки от некоей частной компании налоговым инспекторам.

В 2020 году Кадырбаев передал 20 млн рублей неустановленному должностному лицу Федеральной налоговой службы России.

«Это незаконное вознаграждение полагалось за обеспечение принятия незаконного решения УФНС России по Тюменской области в интересах руководителя одного из коммерческих предприятий Тюмени. Цель – снижение суммы налоговых доначислений до уровня влекущего прекращение уголовного преследования руководителя коммерческой фирмы и т.д.», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Мужчина обвиняется по ч.4 ст.291.1 УК РФ. Он останется в СИЗО до 9 октября 2022 года. По версии следствия, причастность Кадырбаева к преступлению подтверждается совокупностью доказательств, собранных сотрудниками РУФСБ совместно с УМВД.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области, руководством управления по факту возможной причастности к совершению противоправного деяния сотрудника уголовного розыска назначено проведение служебной проверки. «В ходе проводимых мероприятий будет дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – сказали в областном главке.

Стоит отметить, что бизнес-сообщество Тюмени уже давно жаловалось на неадекватное поведение отдельных налоговиков. Сотрудники ФНС, по словам коммерсантов, почему-то уделяли особое внимание лишь крупным компаниям и часто предъявляли им необоснованные финансовые претензии.

Одной из распространенных причин для привлечения к ответственности было сотрудничество с якобы фирмами-однодневками. Организацию обвиняют в том, что она не предприняла исчерпывающие действия по проверке добросовестности партнера и выставляют ей требования по доначислению НДС и налога на прибыль.

При этом, по словам тюменских юристов, стали возникать откровенно коррупциогенные ситуации, когда некоторые представители налоговой и ОБЭП, обнаружив недобросовестных контрагентов в списке партнеров предприятия, неофициально сообщали учредителю о том, на какую сумму потянут нарушения, и предлагали «договориться». Речь, по словам собеседников агентства, шла о взятке в размере 30-50 % от общего объема возможных доначислений взамен на неприкосновенность.

Тюмень, Ольга Федорова

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