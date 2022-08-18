Тюменскому тестоводу оторвало на работе руку

Работнице тюменского предприятия по производству хлеба оторвало на работе правую кисть. Несчастный случай произошел ночью 27 июня 2022 года.

Тестовод ООО «Хлебокомбинат «Абсолют» (г. Тюмень) при приготовлении теста подкатила дежу под раздатчик дозатора сыпучих компонентов и включила режим разгрузки. Женщина ненадолго отвлеклась, а потом, увидев, что тканевой рукав, надетый на выходное отверстие раздатчика наполнился и произошел подпор шнека мукой, подбежала к дозатору и начала очищать трубу раздатчика.

«Подача муки не возобновилась. Тестовод просунула руку в тканевой рукав для очистки от образовавшегося уплотнения муки. После удаления муки шнек раздатчика продолжил работу, в результате чего пострадавшая получила производственную травму – травматическую ампутацию правой кисти», – рассказали в госинспекции труда Тюменской области.

В ходе расследования была установлена причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие контроля со стороны руководства за исполнением работником дисциплины труда и несоблюдение пострадавшим должностной инструкции. За допущенные нарушения трудового законодательства юридическое лицо привлечено к административной ответственности.

Напомним, в июле в Тюмени женщина погибла, упав в тестомесильную машину. Трагедия произошла в производственном цеху одного из хлебокомбинатов города.

Тюмень, Ольга Федорова

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