В Тюмени начался процесс над женщиной, которая украла девочку

В Ленинском районном суде Тюмени 23 августа состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Замиры Бакиевой. В судебном заседании огласили обвинительное заключение, допросили потерпевшую и свидетелей. Подсудимая вину признает. «Суд продлил Бакиевой срок содержания под стражей на период судебного разбирательства до 29 января 2023 года. Следующее судебное заседание назначено на 8 сентября», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Напомним, женщина обвиняется в похищении четырехлетней девочки. Ребенок проживал в доме на Харьковской и поздно вечером находился в гостях у соседей, с чьими детьми дружит. «В той же квартире находилась и Бакиева. Уходя она сказала хозяевам, что может отвести девочку домой, но вместо того, чтобы передать ребенка родителям, забрала его к себе», – рассказал источник агентства в силовых структурах. В свое время женщина потеряла ребенка и это могло отразиться на ее психике.

Тюмень, Ольга Федорова

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