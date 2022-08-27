В Тюменской области девочки-подростки жестоко избили и надругались над мужчиной

В селе Вагай девочки-подростки избили мужчину на вокзале. Пострадавшему сделали операцию. Силовики возбудили уголовное дело. По версии свидетелей – сотрудников вокзала, над потерпевшим жестоко издевались, его раздели до гола и изнасиловали.

Как уточняют в следственном управлении СК по Тюменской области, избиение произошло 20 августа 2022 года на ж/д вокзале. Нападавшими оказались три несовершеннолетние девочки 2005, 2006 и 2007 гг. р.

Известно, что они били мужчину 1986 года по голове и телу. Причину жестокого нападения следователи не называют.

Девочек подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц (п. «а»ч. 3 ст.111 УК РФ).

Мужчина до сих пор в больнице. Село Вагай находится в Омутинском районе.

Журналистам «72.ру» удалось поговорить с сотрудниками вокзала. Они рассказали о том, что мужчина был без одежды, избиение было очень жестоким. Кроме того, подростки, возможно, изнасиловали жертву посторонним предметом. В селе, пишет издание, подозреваемых в нападении подростков хорошо знают. Они имеют плохую репутацию.

«Мальчишка проехал свою станцию и остался у нас, вокзал поэтому закрывать не стали. Там три девочки сидели. Они мне сразу доверия не внушили. Мальчишке на вид, может, 36-37 лет, худенький такой и невысокий. Даже на преступника не тянет. Когда я приехала на вокзал, всё было в крови. И эти три девочки сидели там, на вокзале. Мы с коллегой начали их спрашивать, может, кто-то что-то видел. Мы же не думали, что это девочки могли сделать. Они сказали: «Это не мы», но, кроме них, никого там не было. Потом, когда они были на перроне, громко обсуждали, как они избивали, что они делали. Били они его консервной банкой, которая у него была с собой. Перед этим сняли с него всю одежду, вывернули, пытались всё это сжечь. Загнали его в угол в туалете, двери были выломаны, всё-всё было в крови. Приехала потом скорая, медики мужчину осмотрели, одели, обули, потому что он абсолютно голый был, и потом забрали. Брови у него глубоко были рассечены. Потом, когда участковые приезжали ко мне, сказали, что у него сотрясение, зашивали его и тело всё синее»,– рассказала изданию сотрудница вокзала.

Местные жители считают, что мужчина мог подвергнуться насилию. У него, по их данным, есть характерные травмы. А уборщица вокзала нашла на месте преступления много палок.

Омутинский район, Наталья Ефремова

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