Мужчина, которого избили девочки-подростки в Тюменской области, назвал причину конфликта

Пострадавший от избиения девочек-подростков в селе Вагай мужчина раскрыл обстоятельства конфликта. По его словам, девочки напали на него поле отказа выпить с ними пива. Дать им отпор он не мог, так как у него онкология и сил не хватило.

Речь идёт о ЧП, которое случилось 20 августа 2022 года на сельской железнодорожной станции. Анатолий пропустил свою остановку и остался ночевать на сельском вокзале. Ночью, когда вокзал пустовал, у него произошёл конфликт с девочками 15, 16 и 17 лет. Они жестоко его избили. Пояснения мужчины из больницы, где он до сих пор находится, публикует паблик SHOT 27 августа 2022 года.

«Одна подошла: «Пить будешь?». Я говорю: «Нельзя мне, не буду». Вот она до этого докопалась. «Ты бич, приехал с колхоза, ходишь тут. С нами, с девчонками, выпить не хочешь», – описал начало конфликта пострадавший. Он уточнил, что девочки били его ногами. Периодически он терял сознание. По его словам, избиение продолжалось около часа.

Информацию о том, что подростки якобы изнасиловали пострадавшего палкой, опровергли в тюменском СК, пишет паблик. Ранее такое предположение сделали свидетели происшествия – сотрудники вокзала, которые утром пришли на работу.

Сегодня днём СУ СК по Тюменской области сообщил о возбуждении уголовного дела, в котором девочки проходят подозреваемыми.

Омутинский район, Наталья Ефремова

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