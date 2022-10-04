Тюменский адвокат получил срок за избиение следователя

Тюменского адвоката Вадима Силина приговорили к 4 годам 8 месяцам лишения свободы за избиение следователя. Также он должен выплатить 500 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Напомним, 43-летний Силин обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ). По версии следствия, адвокат поссорился со следователем регионального УМВД России по Тюменской области и несколько раз ударил его по голове. Драка произошла 5 ноября 2021 года в номере тобольской гостиницы «Славянская». Следователя госпитализировали. В СМИ и телеграм-каналах выдвигались несколько версий произошедшего. По одной из них, конфликт бытовой и возник во время распития спиртных напитков. По другой – адвокат получил от следователя предложение о сотрудничестве, но отказался, после чего завязалась драка.

Отбывать срок Вадим Силин будет в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Тобольск, Ольга Федорова

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