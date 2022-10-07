Единороссы внесли в Избирком кандидатуру нового депутата Тюменской облдумы

Тюменские единороссы выбрали кандидата, которому хотят передать мандат скончавшегося председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Это Дмитрий Фролов, директор благотворительного фонда «Ямине», представитель ямальского политсообщества – член регионального политсовета ЕР в автономном округе. 4 октября его фамилию внесли представители партии в тюменский Избирком. Об этом сообщил агентству «Новый День» представитель ЕР.

Теперь 13 октября Избирком проведёт заседание, где рассмотрит эту кандидатуру и утвердит её в случае отсутствия нарушений и противоречий. Дату заседания обозначил председатель комиссии Игорь Халин, но он не стал подтверждать фамилию кандидата на получение вакантного мандата до даты рассмотрения её комиссией.

Сергей Корепанов скончался 28 июня 2022 года. Он занимал пост спикера Тюменской областной думы. Председателем уже назначен Фуат Сайфитдинов. А вот мандат депутата пока вакантен.

Тюмень, Ольга Фёдорова, Юлия Фролова

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