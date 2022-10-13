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Четверг, 13 октября 2022, 15:41 мск

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Новым депутатом Тюменской облдумы станет ямальский благотворитель

фото – страница г-на Фролова «Вконтакте». Дмитрий Фролов справа, слева – депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин

Избирком Тюменской области утвердил передачу вакантного мандата депутата Тюменской областной думы Дмитрию Фролову. С таким предложением ранее выступила партия «Единая Россия». Об этом сообщается телеграм-канале председателя комиссии Игоря Халина 13 октября 2022 года.

Г-н Фролов получит мандат списочника Сергея Корепанова, который скончался этим летом.

Дмитрий Фролов является руководителем ямальского благотворительного фонда «Ямине». До января 2022 года он также был руководителем госучреждения ЯНАО – «Научного центра изучения Арктики».

Тюмень, Салехард, Юлия Фролова

© 2022, РИА «Новый День»

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