Новым депутатом Тюменской облдумы станет ямальский благотворитель

Избирком Тюменской области утвердил передачу вакантного мандата депутата Тюменской областной думы Дмитрию Фролову. С таким предложением ранее выступила партия «Единая Россия». Об этом сообщается телеграм-канале председателя комиссии Игоря Халина 13 октября 2022 года.

Г-н Фролов получит мандат списочника Сергея Корепанова, который скончался этим летом.

Дмитрий Фролов является руководителем ямальского благотворительного фонда «Ямине». До января 2022 года он также был руководителем госучреждения ЯНАО – «Научного центра изучения Арктики».

Тюмень, Салехард, Юлия Фролова

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