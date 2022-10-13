В Тюменские вытрезвители пьяных будут отправлять только по их согласию

Помещать пьяных людей в тюменские вытрезвители будут только по их личному согласию. Это правило прописано в постановлении регионального правительства, подписанном губернатором Александром Моором.

«Помещение в специализированные организации лиц в состоянии опьянения осуществляется на основании их личного согласия. В случае если состояние лица не позволяет ему выразить свою волю, указанное согласие оформляется в течение периода временного пребывания лица в состоянии опьянения в специализированной организации, о чем делается запись в Акте осмотра и наблюдения», – говорится приложении документа, описывающем порядок оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Напомним, вытрезвители в Тюмени создаются на базе организаций, которые занимаются соцобслуживанием лиц без определенного места жительства или освободившихся из мест лишения свободы. Ранее директор департамента соцразвития региона Дмитрий Грамотин рассказывал, что на первых этапах пункты, куда можно свозить пьяных граждан, появятся в трех городах – Ишиме, Тобольске и Тюмени.

Тюмень, Ольга Федорова

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