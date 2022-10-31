Губернатор Моор отказался строить кампус в Зареке

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о прекращении проекта комплексного развития территории в Заречной части Тюмени. По его словам, для размещения студенческого кампуса будет выбран другой участок.

«По плану ядром этого района должен был стать студенческий кампус. На выкуп земельных участков у юрлиц и частников планировалось потратить несколько миллиардов рублей. Но в современных условиях мы должны экономно расходовать средства. Поэтому я принял решение выбрать для размещения кампуса другой участок. Несколько таких есть в госсобственности и за них не придется платить. Высвобожденные средства мы направим на строительство кампуса. Варианты представим и обсудим чуть позже. Проект в Заречной части прекращен», – пояснил губернатор.

Напомним, жители старой Зареки выступили категорически против реновации. Люди, годами строившие частные дома, отказались переезжать в квартиры. В начале октября тюменцы вышли на митинг против сноса их жилищ (всего власти предполагали снести более 300 частных домов).

Тюмень, Ольга Федорова

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