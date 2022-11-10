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Четверг, 10 ноября 2022, 09:59 мск

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Новым директором тюменского госохотдепартамента стала женщина

Фото – сайт правительства Тюменской области

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области возглавила Ольга Галкина. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор. Ранее Галкина занимала должность замдиректора этого департамента.

Бывший глава Госохотдепартамента Василий Щепелин покинул пост в августе 2021 года. После его ухода место было вакантным. Напомним, при Щепелине тюменские охотники часто жаловались губернатору на коррупцию в госохотуправлении.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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