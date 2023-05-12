российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 мая 2023, 15:07 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Единороссы назвали трёх своих кандидатов в губернаторы Тюменской области

Фото – сайт реготделения ЕР в Тюменской области

Троих участников праймериз утвердила «Единая Россия» перед выборами губернатора Тюменской области. Это Александр Моор, Владимир Пушкарёв и Владимир Фомин. Последние два являются депутатами Тюменской областной думы. Александр Моор – действующий губернатор. Решение принято на заседании оргкомитета и президиума регионального политсовета реготделения ЕР.

Эти политики будут участвовать в предварительном голосовании «Единой России». Они встретятся с партийный активом, презентуют свои программы развития Тюменской области, после чего единороссы выберут одного из них и выдвинут его на выборах. Фамилии участников внутрипартийного голосования агентству «Новый День» назвали в «Единой России».

В 2018 году участниками праймериз были спикер Тюменской думы Фуат Сайфитдинов, депутат Владимир Нефедьев.

Тюмень, Юлия Фролова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Югра, Ямал, Сибирь, Выборы, Политика, Россия,