Единороссы назвали трёх своих кандидатов в губернаторы Тюменской области

Троих участников праймериз утвердила «Единая Россия» перед выборами губернатора Тюменской области. Это Александр Моор, Владимир Пушкарёв и Владимир Фомин. Последние два являются депутатами Тюменской областной думы. Александр Моор – действующий губернатор. Решение принято на заседании оргкомитета и президиума регионального политсовета реготделения ЕР.

Эти политики будут участвовать в предварительном голосовании «Единой России». Они встретятся с партийный активом, презентуют свои программы развития Тюменской области, после чего единороссы выберут одного из них и выдвинут его на выборах. Фамилии участников внутрипартийного голосования агентству «Новый День» назвали в «Единой России».

В 2018 году участниками праймериз были спикер Тюменской думы Фуат Сайфитдинов, депутат Владимир Нефедьев.

Тюмень, Юлия Фролова

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