В Тюмени сегодня хоронят уральского журналиста, погибшего на СВО

Сегодня в Тюмени проходят похороны уральского журналиста Ивана Зуева, погибшего на СВО.

Как ранее писал «Новый День», военкор РИА «Новости» Иван Зуев погиб во время выполнения редакционного задания в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Журналист несколько лет работал в екатеринбургских СМИ. С 2014 года неоднократно был в командировках на Донбассе. С 2023 года он работал военкором РИА «Новости», отмечен ведомственными и государственными наградами.

Похороны Зуева в Тюмени проходят в связи с тем, что там живет его мать. От президента России Владимира Путина был прислан траурный венок. Прощальные слова в адрес военкора написал и уральский полпред Артем Жога: «Сегодня в Тюмени прощаются с военкором Иваном Зуевым. Он был отважным журналистом и патриотом России. Образование и первые шаги в профессии сделал на Урале. Иван никогда не боялся острых тем, считал своей обязанностью делиться с читателями важными фактами и историями. В полной мере его талант проявился во время специальной военной операции: в качестве военкора он часто бывал на опасных участках фронта. Я не был знаком с Иваном лично, но бесконечно его уважаю. У меня много друзей среди военкоров, и все как один – очень храбрые, отзывчивые и честные. Именно таким был Иван Зуев. К сожалению, российские журналисты по-прежнему остаются приоритетными целями для боевиков преступного киевского режима. Иван это знал, но продолжал выполнять свой долг – доносить правду. Его служение Родине – пример для коллег и будущих поколений отечественных журналистов. Приношу искренние и глубокие соболезнования маме Ивана – Елене Владимировне, его коллегам и читателям. Светлая память!».

Как уже писал «Новый День», 22 июля 2023 года в зоне СВО погиб уральский журналист Ростислав Журавлев. 27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно. Коллеги отмечают, что Иван Зуев и Ростислав Журавлев были друзьями.

Тюмень, Елена Васильева

