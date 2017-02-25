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Украина

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Публикации за 25.02.17

Басурин сообщил о захвате украинскими силовиками Донецкой фильтровальной станции / И призвал мировых лидеров повлиять на ситуацию
фото vchasnoua.com

Басурин сообщил о захвате украинскими силовиками Донецкой фильтровальной станции И призвал мировых лидеров повлиять на ситуацию

Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщило о захвате украинскими силовиками объектов Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

Как рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, захват был произведен минувшей ночью «в нарушение всех договоренностей и взятых на себя обязательств». «Зная, что наши подразделения придерживаются Минских договоренностей и не открывают огонь по объектам жизнеобеспечения, противник чувствовал свою полную безнаказанность», – цитирует Донецкое агентство новостей заявление Басурина.

При обстрелах из района ДФС украинские силовики применяли минометы и крупнокалиберные пулеметы. При этом огонь также велся из помещений станции не только по позициям сил ДНР, но и по жилым районам Ясиноватой и села Спартак.

Басурин подчеркнул: захват станции был произведен боевиками из украинских радикальных националистических подразделений. «Можно сделать вывод, что украинские власти в настоящее время не контролируют ситуацию, и не способны обеспечить безопасность гражданам Украины. В этой связи мы призываем мировых лидеров… вывести подразделения националистов из зоны «АТО», выполнив письменные гарантии от 15 марта 2016 года», – заявил он.

Ранее украинские силовики переместили свои позиции в запрещенную (документ от 15 марта 2016 года) Минскими договоренностями зону в районе ДФС. Отмечалось, что наблюдательный блокпост ВСУ расположен в двухстах метрах от ДФС при допустимой дальности в 1,5 км. При этом данный вопрос неоднократно поднимался ДНР на встречах участников Контактной группы, как в Минске, так и на внеочередных видеоконференциях. Позиция Киева остается же неизменной – украинская сторона отказывается как отодвинуть свои позиции, так и соблюдать подписанный Киевом документ от 15 марта.

ДФС находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии фронта. Это, прежде всего, города Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, находящиеся на подконтрольной Киеву территории. За время конфликта станция многократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работа останавливалась.

Донецк, Полина Николаева

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