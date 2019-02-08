Эксперты: Киев готовит провокацию под президентские выборы

Украинские власти собираются совершить очередную провокацию. По мнению экспертов, это произойдет в преддверии президентских выборов в стране. Вероятнее всего, местом проведения провокационных действий станет Донбасс, но не исключено и обострение ситуации на границе с Крымом.

В конце прошлого года Москва сообщала о планах Киева устроить еще одну провокацию по аналогии с нарушением украинскими кораблями границ России в Керченском проливе. «Украинское руководство по-прежнему держит этот план в уме. Порошенко не хочет проигрывать выборы и готов снова устроить провокацию, чтобы был повод заговорить о «российской агрессии». Он, видимо, думает, что такие шаги помогут ему заручиться поддержкой», – сказал «Известиям» собеседник в российских дипломатических кругах.

Вероятность такого развития событий не исключают и в Верховной раде. Так депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий допустил, что Петр Порошенко может пойти обострение ситуации в Донбассе ради повышения рейтинга или даже отмены выборов под предлогом военного конфликта.

«Эти люди на войне зарабатывают. Если Порошенко поймет, что не попадает во второй тур, то он обострит ситуацию на Востоке и скажет: какие тут выборы? Ведь у нас тут война, и вообще давайте перенесем голосование на осень», – заявил украинский парламентарий, добавив, что наступления следует ожидать именно жителям Донбасса, поскольку крымские границы более защищенные.

Мнение Балицкого разделил и замкомандующий армией ДНР Эдуард Басурин. По его словам, угроза военного вмешательства в настоящее время даже выше, чем в последние несколько месяцев прошлого года, когда произошел инцидент у берегов Крыма.

Тем временем, на полуострове заявили, что обстановка у границ спокойная, а также пообещали пресечь любые провокационные действия украинских властей.

Выборы президента на Украине должны пройти 31 марта. По данным опросов населения, наибольшей популярностью пользуется комик Владимир Зеленский, на втором месте председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко, действующего главу государства поддерживают только 15% избирателей.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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