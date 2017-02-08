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Югра

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Публикации за 08.02.17

В Ханты-Мансийске экс-чиновник попался на особо крупной взятке

В Ханты-Мансийске экс-чиновник попался на особо крупной взятке

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана», подозреваемого во взяточничестве (ч.6 ст.290 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по автономному округу, по версии следствия, с сентября 2013 по декабрь 2014 года подозреваемый получил взятку на общую сумму более 1,2 млн рублей за непринятие мер к пресечению хищения денежных средств в учреждении.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лица, передавшего взятку. Расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств в учреждении ведут сотрудники УМВД России по ХМАО-Югре.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.02.17

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