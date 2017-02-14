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Югра

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Публикации за 14.02.17

Замглавы администрации Радужного попалась на крупной взятке

Замглавы администрации Радужного попалась на крупной взятке

В Югре следственный отдел по Радужному возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, ее подозревают в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, 13 февраля подозреваемая получила от представителя управляющей компании взятку в размере 250 тысяч рублей за оказание содействия в принятии жилищно-коммунальных тарифов, экономически выгодных для управляющей компании. В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

В отношении лица, передавшего взятку, также возбуждено уголовное дело – по статье «дача взятки в крупном размере» (п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ). По уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Оперативное сопровождение осуществляется Управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО-Югре.

Радужный, Иван Гридин

Радужный. Другие новости 14.02.17

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