Сургутские чиновницы попались на махинациях с недвижимостью / С ними в сговоре была директор юридической фирмы

Публикации за 16.02.17

В Сургуте возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников городской администрации. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч.1 ст.285 и п.«а, в» ч.5 ст.290 УК РФ). Уголовное дело также возбуждено в отношении директора юридической фирмы. Ее подозревают в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями и посредничестве во взяточничестве (ч.5 ст.33, ч.1 ст.285 и п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с целью получения от жительницы Сургута денег за совершение в ее пользу действий по выводу нежилого помещения в жилое и заключению дополнительного соглашения к договору социального найма.

14 февраля 2017 года директор юридической фирмы получила от женщины взятку в размере 500 тысяч рублей. Из указанной суммы 125 тысяч она оставила себе, а оставшиеся 375 тысяч рублей передала одной из сотрудниц администрации, которая намеревалась разделить их со своей коллегой.

Чиновницы были задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений. Проводится работа, направленная на выявление дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемых.

Сургут, Иван Гридин

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