В Нижневартовске экс-сотрудница ПФР украла почти полмиллиона рублей

Публикации за 16.02.17

Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела по кадрам и ведению делопроизводства управления Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, ее обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения и служебном подлоге (ч.3 ст. 159 и ч.2 ст.292 УК РФ).

Следствие установило, что с 01 апреля 2014 по 31 октября 2016 года обвиняемая неоднократно издавала фиктивные приказы о приеме на работу несуществующего работника, заполняла поддельные табели учета рабочего времени и предоставляла их для оплаты в бухгалтерию управления Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске.

Таким образом, злоумышленница незаконно обогатилась более чем на 430 тыс. рублей. В результате её противоправных действий Пенсионному фонду РФ причинён материальный ущерб на указанную сумму. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 16.02.17

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