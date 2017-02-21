В Сургуте экс-сотрудница Росреестра лишила ветерана единственного жилья

Публикации за 21.02.17

Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении служащей Сургутского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по ХМАО-Югре.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, ее обвиняют в халатности, повлекшей причинение крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов граждан (ч.1 ст.293 УК РФ).

Следствие установило, что в июле 2016 года, вследствие небрежного отношения к своим должностным обязанностям, работник Росреестра неправомерно зарегистрировала на другое лицо право собственности на квартиру, 1/2 которой принадлежала ветерану Великой отечественной войны.

В результате противоправных действий ветеран незаконно лишился единственного жилья. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сургут, Иван Гридин

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