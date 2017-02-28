В Урае директор реабилитационного центра попался на взятке

Публикации за 28.02.17

В Урае в отношении директора казённого учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Зина» возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки» (ч.3 ст.290 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР следствие установило, что с декабря 2015 года по октябрь 2016 года директор казённого учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Зина» заключил договор с Урайской спортивной оздоровительной общественной организацией «Школа боевых искусств» о безвозмездном оказании услуг в виде тренировок по смешанным и восточным единоборствам.

По условиям договора исполнителю предоставлено в пользование помещение спортивного зала учреждения. Между тем директор не имел права распоряжаться имуществом без согласования с собственником, которым является департамент по управлению госимуществом ХМАО-Югры. Кроме того, непосредственно после подписания договора должностное лицо потребовало передавать ему ежемесячно денежные по 10 тысяч рублей для предоставления возможности пользования спортивным залом.

Таким образом, директор учреждения незаконно получил более 100 тысяч рублей. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Урай, Иван Гридин

Урай. Другие новости 28.02.17

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