Экс-глава Управление капремонта Югры ответит в суде за взятку

Публикации за 01.03.17

В Югре перед судом предстанет бывший директор бюджетного учреждения автономного округа «Управление капитального ремонта». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, экс-чиновника обвинили получении взятки в особо крупном размере (ст.290 УК РФ).

ПО версии следствия, вышеуказанное должностное лицо в 2010 и в 2011 годах получил через посредника взятки в виде автомобиля и предметов мебели, на общую сумму более 1,5 млн рублей, за подписание актов выполненных работ по объекту строительства в Нягани, которые фактически не выполнялись.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.03.17

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