NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Югра

■■■■■■■■■

Публикации за 21.03.17

Бывший нижневартовский чиновник ответит за превышение полномочий

Бывший нижневартовский чиновник ответит за превышение полномочий

В Нижневартовском районе Югры по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по автономному округу, его подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2016 года между МКУ «УКС» и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на капитальное строительство канализационной насосной станции в Излучинске. В соответствии с договором субподряда весь комплекс строительно-монтажных работ по капитальному строительству объекта должна была выполнить строительная организация, которая в скором времени после заключения договора определила поставщиков оборудования, конструкций и строительных материалов, а также закупила и поставила оборудование.

Вместе с тем, исполняющий обязанности директора МКУ «УКС» действуя умышленно, явно выходя за пределы своих полномочий, нарушая права и законные интересы субподрядчика, принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, чем причинил указанной организации имущественный ущерб на сумму более 2 млн рублей. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Нижневартовский район, Иван Гридин

Нижневартовский район. Другие новости 20.03.17

Гражданин Молдовы ответит за убийство в Когалыме. / Глава нижневартовской компании ответит за финансовые махинации. / В Сургуте экс-полицейский ответит в суде за насилие.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter