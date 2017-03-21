Бывший нижневартовский чиновник ответит за превышение полномочий

Публикации за 21.03.17

В Нижневартовском районе Югры по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по автономному округу, его подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2016 года между МКУ «УКС» и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на капитальное строительство канализационной насосной станции в Излучинске. В соответствии с договором субподряда весь комплекс строительно-монтажных работ по капитальному строительству объекта должна была выполнить строительная организация, которая в скором времени после заключения договора определила поставщиков оборудования, конструкций и строительных материалов, а также закупила и поставила оборудование.

Вместе с тем, исполняющий обязанности директора МКУ «УКС» действуя умышленно, явно выходя за пределы своих полномочий, нарушая права и законные интересы субподрядчика, принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, чем причинил указанной организации имущественный ущерб на сумму более 2 млн рублей. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Нижневартовский район, Иван Гридин

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