Суд арестовал главного редактора «ОТВ-Югра» на два месяца

Публикации за 05.04.17

В Югре Ханты-Мансийский районный суд сегодня, 5 апреля, вынес решение об аресте главного редактора «ОТВ-Югра» Эдуарда Шмонина по подозрению в вымогательстве (ст.163 УК РФ). Создатель портала «Чиновник.ру», глава редакции окружного телеканала проведет за решеткой как минимум два месяца. Как рассказал корреспонденту «Нового Дня» источник, знакомый с ходом судебного заседания, Эдуарда Шмонина из зала суда отправили в изолятор временного содержания, после чего этапируют в СИЗО.

Источник уточнил, что главреду «ОТВ-Югра» сотрудники УМВД России по ХМАО-Югре предъявили обвинение по двум статьям: «незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» (ч.3. ст.242 УК РФ) и «клевета» (ч.5 ст. 128.1). Кроме того, его подозревают в вымогательстве (ч.3. ст.163)» и «принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения» (ч.2. ст.179 УК РФ).

Ранее в редакции «ОТВ-Югра» полицейские провели обыски, а Шмонина задержали. Силовики также нагрянули в места проживания реальных и бывших сотрудников издания. Они изъяли компьютеры и переносные накопители информации. «Редакция расценивает проведенные обыски не только как стремление силовиков под любым предлогом упрятать Эдуарда Шмонина за решетку, но и как продолжение кампании по усилению психологического давления на сотрудников, конечной целью которого является деморализация журналистов и, как результат, прекращение ими профессиональной деятельности на канале «ОТВ-Югра»», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте телекомпании.

Как писал «Новый День», Эдуард Шмонин стал фигурантом дела о распространении порнографии после появления на сайте «Чиновник.ру» видеозаписи с сексом людей, один из которых похож на депутата. После публикации видео в Ханты-Мансийске прошли обыски в офисах и квартирах сотрудников «ОТВ-Югра». В результате полицейские изъяли видеокамеры, монтажные комплексы, носители, парализовав работу журналистов.

Эдуард Шмонин рассказал, что «давить» на него начали после публикации фильма-расследования «Криминальная нефть», в котором Шмонин показал места незаконных врезок в нефтепровод в Нижневартовском районе и рассказал о коррупционных схемах продажи краденого с участием частных охранных структур, топ-менеджеров «Роснефти» и высокопоставленных офицеров ФСБ.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 05.04.17

Фирма из Нижневартовска хотела подкупить главу УКС Мегиона. Ради сохранения договора по строительству забора для школы. / В Сургуте водитель «пятнашки» устроил тройное ДТП. / Отчеты губернаторов по готовности к паводку и пожарам не прошли проверку Сибирского регионального центра МЧС и департамента лесного хозяйства УрФО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»