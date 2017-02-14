Полиция изъяла всю аппаратуру у журналистов ХМАО, рассказавших о пытках в ОВД Пыть-Яха и воровстве нефти (ВИДЕО)

Публикации за 14.02.17

В Ханты-Мансийске проходят обыски в офисах и квартирах сотрудников «ОТВ-Югра». Видеокамеры, монтажные комплексы, носители изъяты в рамках расследования о распространении порнографии – публикации на стороннем сайте видеозаписи с сексом людей, один из которых похож на депутата. Сотрудники СМИ уверены, что полиция мстит компании за резонансные материалы – о пытках в ОВД и воровстве нефти.

Как сообщил NDNews.ru главный редактор «Общественного телевидения Югры» Эдуард Шмонин, «давить» на него начали после публикации фильма-расследования «Криминальная нефть», в котором Шмонин показал места незаконных врезок в нефтепровод в Нижневартовском районе и рассказал о коррупционных схемах продажи краденого с участием частных охранных структур, топ-менеджеров Роснефти и высокопоставленных офицеров ФСБ.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=qRSJ6vaEfYI&rel=0">Video</a> Криминальная нефть

После выхода репортажа в конце прошлого года автомобиль Шмонина внезапно стал числиться угнанным. А в начале января неизвестные ограбили квартиру главного режиссера компании, причем вынесли только компьютеры и носители информации. Еще через некоторое время неизвестные удалили канал компании на хостинге Youtube.

Временные технические трудности не помешали другому журналисту «Общественного телевидения Югры» Михаилу Кокореву вскоре выпустить еще один резонансный материал – о пытках в ОВД города Пыть-Ях, с эксклюзивным видео с камер наблюдения отдела. В кадре – начальник уголовного розыска, и.о. начальника дежурной части и его помощник подвешивают административно задержанных на «дыбу», бьют их ногами по голове, приставляют к паху электрошокер. Еще несколько полицейских спокойно наблюдают за инквизиторами в погонах, кто-то даже помогает удерживать задержанных, но никто не мешает коллегам заниматься истязаниями.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=y3Lsw10erhU&rel=0">Video</a> Пытки в ОВД

Скандал прогремел на всю страну. Были наказаны 16 сотрудников полиции отдела. Главные «герои» – начальники подразделений сейчас являются фигурантами уголовного расследования. И, как считает Михаил Кокорев, жаждут мести. Журналиста несколько раз вызывали на допрос сотрудники управления собственной безопасности, требовали раскрыть источник, «сливший» изъятую в ходе прокурорской проверки видеозапись. Когда Кокорев отказался, один из главных фигурантов, экс-глава угрозыска подал иск о защите его чести и достоинства. Сделано это, по мнению югорского корреспондента, с одной целью – через суд вынудить журналиста «сдать» источник.

«Никого я сдавать не собираюсь, заплачу штраф. Видимо, понимая это, силовики решили лишить нас технической возможности работать. К нам одновременно в офисы и квартиры нагрянули борцы с организованной преступностью из Сургута. Забрали всё – четыре камеры, 16 компьютеров, телефоны. У меня изъяты даже банковские карты, на которые я получал пособие на детей», – рассказал Кокорев NDNews.ru. По его словам, работа редакции сейчас остановлена. Главному редактору Эдуарду Шмонину силовики разъяснили, что с редакционного IP-адреса зафиксирован выход в административную панель сайта другой редакции – «Чиновник.RU " разместившей порнографический материал. Речь идет о видеозаписи, на которой занимаются сексом мужчины, один из них похож на бывшего депутата Нижневартовской думы Вадима Никандрова. «Чиновник.RU» в своем материале (сейчас он убран с сайта) высказал предположение, что в подобных оргиях принимали участие и другие местные политики.

Эдуард Шмонин заявил NDNews.ru, что к работе указанного сайта он уже три года не имеет отношения, и действие силовиков расценивает как акт давления в отместку за критические материалы. Сейчас главный редактор и учредитель «ОТВ-Югры» рассматривает вопрос закупки аппаратуры, чтобы возобновить работу компании. Один из запланированных материалов – публикация очередного видео «пыточной» в ОВД Пыть-Яха. Еще один эпизод с истязаниями задержанного местного жителя Михаил Кокорев передал NDNews.ru.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=X1bld8ZrDFE&rel=0">Video</a> Истязания в ОВД

Ханты-Мансийск, Антон Гуськов

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