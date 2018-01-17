Полицейские Пыть-Яха ответят в суде за пытки задержанных

Прокуратура Пыть-Яха утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех бывших сотрудников ОМВД России по городу. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и специальных средств (п.п.«а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, следователи установили, что в течение декабря 2016 года сотрудники ОМВД, находясь при исполнении должностных обязанностей, при отсутствии предусмотренных законом оснований нанесли 11 гражданам, доставленным в отдел полиции за совершение административных правонарушений, множественные удары руками и ногами по различным частям тела, а также применили специальные средства.

В результате их незаконных действий потерпевшим были причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Противоправная деятельность сотрудников полиции была выявлена и пресечена прокуратурой города. После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пыть-Ях, Иван Гридин

Пыть-Ях. Другие новости 17.01.18

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