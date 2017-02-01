Полицейский – герой видео о пытках задержанных заявил о своей опороченной чести (СКРИНЫ, ВИДЕО)

Публикации за 01.02.17

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Скандальное «дело о пытках» в югорской полиции обрастает внезапными подробностями. Один из героев видео, полицейский, который подносит к паху мужчины электрошокер, подал иск о защите его чести и достоинства. По мнению стража порядка, журналисты, опубликовавшие ролик, его опорочили.

Речь идет о публикациях записи с камер видеонаблюдения в ОМВД Пыть-Яха. На этих жутких кадрах – и.о. начальника дежурной части ОМВД Пыть-Яха Роман Московских, помощник оперативного дежурного муниципального ОМВД Александр Федоткин и и.о. начальника ОУР ОМВД города Андрей Ходак, подвешивают административно задержанных на дыбу, бьют ногами по голове, приставляют к паху электрошокер. Еще несколько полицейских, которые пока по уголовному делу не проходят, спокойно наблюдают за инквизиторами в погонах, кто-то даже помогает удерживать задержанных, но никто не мешает коллегам заниматься истязаниями. Причем полицейские издеваются над административно задержанными, то есть тех, кто попался на мелкой хулиганке, находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и т.д. по фактам истязаний возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч.3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств». Полицейские находятся под арестом, им предъявлено обвинение.

Однако на днях экс-глава угрозыска Ходак обратился в СК с заявлением о защите своей чести и достоинства, которые опорочили журналисты, показавшие видео с камер наблюдения.

Скриншот заявления Ходака в СКР о защите своей чести и достоинства

«Меня вызывали в следственный комитет, спрашивали, откуда взялось видео. Показали заявление Ходака о защите чести и достоинства, якобы опубликованное видео его порочит. Я сослался на статью 41 ФЗ о СМИ, согласно которому я не вправе разглашать источник информации, кроме как по решению суда. Что дальше Ходак будет делать, я не знаю, может, дойдет до гражданского суда», – рассказал корреспонденту NDNews.ru корреспондент «Общественного телевидения Югры» Михаил Кокорев. Аналогичные звонки поступали не только в эту редакцию.

Не исключено, что смысл такого заявления – вовсе не «защита чести и достоинства» персонажа, обвиняемого в пытках. Вероятнее всего, правоохранители таким образом пытаются найти того, кто «слил» в СМИ видео и применить к этому человеку «карающие санкции». Как говорит югорский журналист, спустя несколько дней после того, как он разговаривал со следователями, его вызвали сотрудники подразделения собственной безопасности в управлениях МВД по Пыть-Яху и ХМАО-Югры. Вопросы те же – от кого получено видео.

Напомним, вскоре после того, как было опубликовано скандальное видео, круговая порука вышла в соцсети – некоторые сотрудники пытьяхского ОМВД начали сбор средств на адвоката «инквизиторам», доброхоты апеллируют к тому, что полицейских якобы довели задержанные, мол, «сами виноваты». Хотя на видео нет ни одного факта того, что кто-то из задержанных проявляет агрессию (не говоря уже о том, что это вообще сложно сделать на «дыбе»). В конце января глава УМВД по ХМАО-Югре Василий Романица освободил от должности начальника ОМВД по Пыть-Яху Эдуарда Байдакова, по некоторой информации, для него подготовлена новая должность, однако она пока не называется.

Пыть-Ях, Светлана Загороднева

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