Подвешивали на «дыбу» и били шокером в пах: в Сети появилось видео пыток в югорской полиции (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 10.01.17

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Уголовное дело о пытках в ОМВД Пыть-Яха прирастает жуткими подробностями. В Сеть попало видео с камер наблюдения в дежурной части. В кадре – начальник уголовного розыска, и.о. начальника дежурной части и его помощник, подвешивающие административно задержанных на дыбу, они же бьют ногами вахтовиков по голове, приставляют к паху электрошокер. Еще несколько полицейских, которые пока по уголовному делу не проходят, спокойно наблюдают за инквизиторами в погонах, кто-то даже помогает удерживать задержанных, но никто не мешает коллегам заниматься истязаниями. NDNews.ru публикует жуткие кадры.

Скандал в Пыть-Яхе разразился после того, как прокуратура города провела проверку в ОМВД, были изъяты записи с камер наблюдения. Происходящее шокирует. 22 декабря в дежурную часть были доставлены административно задержанные – за мелкую хулиганку, за появление на улице в нетрезвом виде и т.д. Нарушать закон полицейские начинают с личного досмотра – его проводят без понятых, без описи имущества. Один из задержанных, кстати, судя по видео, попытался возразить. Видимо, за это и был наказан. На видео – записи издевательств над двумя административно задержанными. Это жители города Ишим Тюменской области Александр Сологуб и Александр Сухоруков и Сергей Лавров (житель города Кумертау). Не исключено, что потерпевших станет больше, прокуратура продолжает проверку.

Издевательства над задержанными в отделе полиции Пять-Яха выявлены в результате проверки прокуратуры

... после изучения записей камер наблюдения

Полицейские ставят задержанного «на дыбу» (скриншот с видео)

В пытках непосредственно участвуют трое оборотней в погонах – и.о. начальника дежурной части ОМВД Пыть-Яха Роман Московских, помощник оперативного дежурного муниципального ОМВД Александр Федоткин и и.о. начальника ОУР ОМВД города Андрей Ходак. В ответ на просьбу задержанного вывести его в туалет,мужчину приковывают наручниками к решетке. Он и его товарищ по несчастью пытаются привлечь внимание полицейских – и второй задержанный оказывается в такой же позе. В какой-то момент извергам становится неинтересно и они ставят заключенного «на дыбу» – заломленные за спиной руки поднимают выше уровня плеч и пристегивают к решетке. Это, видимо, излюбленный вариант пыток начальника УгРо и его товарищей, за пять часов, которые длится запись, задержанных несколько раз поднимают на «дыбу», оставляют более чем на полчаса, потом отковывают, заводят в камеру, через какое-то время выводят и пытка начинается заново.

Еще одна из пыток – с помощью уже других спецсредств – можно наблюдать на кадрах видеозаписи. К задержанному подходит полицейский (как указывает «Общественное телевидение Югры», это Андрей Ходак) и слегка касается его бедер. Задержанного буквально передергивает. Когда полицейский разворачивается к камере, все становится ясно – у него в руках электрошокер.

Не погнушались стражи порядка и обычного избиения – задержанных бьют коленями по голове, ногами по телу, раздают пощечины.

Кстати, пока и.о. начальника дежурной части ОМВД Пыть-Яха Роман Московских раздает задержанному пинки, заламывать руки жертве помогает находившийся рядом сотрудник ДПС. Который не так давно стал лауреатом Всероссийской премии «Сибирское богатство» за спасение утопающих. На видео также заметны еще несколько полицейских, которые находятся в «дежурке» но абсолютно не пытаются помешать оборотням в погонах.

Один из шокирующих моментов – полицейские издеваются над задержанными прямо под камерами, не скрывая свои лица и вообще, кажется, не опасаясь наказания за живодерства. По словам Михаила Кокорева, корреспондента «Общественного телевидения Югры», отсюда возникают вопросы к начальнику ОМВД Пыть-Яха Эдуарду Байдакову и главе УМВД по ХМАО-Югре Василию Романице, соответствуют ли они занимаемым должностям, раз их подчиненные настолько чувствуют себя безнаказанными. Причем круговая порука уже вышла в соцсети –некоторые сотрудники пытьяхского ОМВД уже начали сбор средств на адвоката «инквизиторам», доброхоты апеллируют к тому, что полицейских якобы довели задержанные, мол, «сами виноваты». Хотя на видео нет ни одного факта того, что кто-то из задержанных проявляет агрессию (не говоря уже о том, что это вообще сложно сделать на «дыбе»).

Добавим, по фактам истязаний возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч.3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств». Ходак, Московских и Федоткин находятся под арестом, им предъявлено обвинение.

Пыть-Ях, Светлана Загороднева, Антон Гуськов

Пыть-Ях. Другие новости 10.01.17

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