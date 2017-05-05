ЦБ нагрянет с внеплановой проверкой в банк «Югра» / Поводом стали сбои в работе

Публикации за 05.05.17

Центробанк принял решение провести внеплановую проверку банка «Югра» после произошедших в работе данной финансовой организации сбоев. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные о работе ЦБ источники.

Издание сообщает, что регулятор намерен проверить полноту и своевременность исполнения банком обязательств перед клиентами во время внештатной ситуации. Помимо этого ЦБ проверит в «Югре» депозитные операции и операции с привлеченными средствами физических лиц, а также информационные технологии банка. Газета также пишет, что у ЦБ имеются опасения относительно большого депозитного портфель финансово-кредитной организации, который на на 1 апреля составил 179,4 млрд рублей.

Напомним, в конце апреля клиенты банка «Югра» на протяжении нескольких дней испытывали трудности с проведением платежей. В банке сбой объяснили нарушениями в системе внешнего энергоснабжения серверов. Неполадки удалось устранить. Источник «Ведомостей» в свою очередь утверждает, что у банка были проблемы с ликвидностью, а на прошлой неделе клиенты «Югры» вновь стали жаловаться на организацию. Представители ЦБ и «Югры» отказались комментировать информацию о предполагаемой проверке.

По данным «Коммерсанта», в международной отчетности за 2016 год банк «Югра» применил нетипичный ход, показав прибыль не от операционной деятельности, а в результате безвозмездной помощи акционеров. Согласно российской отчетности за тот же период, «Югра» стала самым убыточным банком (32,3 млрд рублей). В апрельском рейтинге журнала «Деньги» банк занимает 33-е место.

Москва – Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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