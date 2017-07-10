ЦБ ввел мораторий в отношении банка «Югра»

В ПАО банк «Югра» и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Функций временной администрации по управлению возложены на ГК «АСВ», сообщили в пресс-службе регулятора.

«В связи с неустойчивым финансовым положением банка «Югра» (рег. № 880, Москва) и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России приказом от 10 июля 2017 года № ОД-1901 возложил на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев», – говорится в сообщении ЦБ.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО банк «Югра» приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

Одновременно Банк России с 10 июля 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО Банк «Югра» сроком на три месяца. Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Выплаты вкладчикам «Югры», в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

В АСВ также уточнили, что введение временной администрации направлено на получение оперативного контроля над деятельностью банка, что позволит обеспечить защиту интересов вкладчиков и кредиторов банка. Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 июля 2017 года.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 17 июля 2017 года.

Выплаты начнутся не позднее 24 июля 2017 года. До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ в интернете официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками до дня окончания действия моратория.

Как писал «Новый День», в начале мая Центробанк принял решение провести внеплановую проверку банка «Югра» после произошедших в работе данной финансовой организации сбоев. У ЦБ имелись опасения относительно большого депозитного портфеля финансово-кредитной организации, который на 1 апреля составил 179,4 млрд рублей.

Напомним, в конце апреля клиенты банка «Югра» на протяжении нескольких дней испытывали трудности с проведением платежей. В банке сбой объяснили нарушениями в системе внешнего энергоснабжения серверов. Неполадки удалось устранить. Источники в свою очередь утверждали, что у банка были проблемы с ликвидностью.

В международной отчетности за 2016 год банк «Югра» применил нетипичный ход, показав прибыль не от операционной деятельности, а в результате безвозмездной помощи акционеров. Согласно российской отчетности за тот же период, «Югра» стала самым убыточным банком (32,3 млрд рублей). В апрельском рейтинге журнала «Деньги» банк занимал 33-е место.

Банк «Югра» – крупный по размеру активов банк, сменивший в октябре 2016 года «прописку» – с Тюменской области (Мегион) на столичную. По данным «Банки.ру», на 1 июня 2017 года нетто-активы банка – 322,32 млрд рублей (30-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) – 50,19 млрд, кредитный портфель – 261,23 млрд, обязательства перед населением – 181,30 млрд.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.07.17

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