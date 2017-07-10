ЦБ обратился к правоохранителям в связи с проблемами в банке «Югра»

Центробанк РФ видит признаки того, что банк «Югра» предоставлял регулятору недостоверную отчетность, а также занимался манипуляциями с вкладами, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев. «На протяжении последних нескольких месяцев у нас есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставляет сам банк, является недостоверной. Также у нас есть признаки возможного вывода активов и, скажем так, возможных манипуляций со вкладами», – отметил Поздышев.

Как сообщает «Интерфакс», по его словам, существует несколько видов манипуляций со вкладами. «Самое, скажем так, известное нарушение – это забалансовые вклады. Вы знаете, что банк с апреля прошлого года находится на ограничении. Тем не менее, особенно в последнее время, появилась достаточно активная реклама, тем не менее, это никак не отражается в балансе», – сказал зампред ЦБ.

«Вторая возможность, которой неправомерно пользуются банки – это списание средств вкладчиков безвременное без информирования самих вкладчиков, так называемый «котловой» метод исполнения обязательств», – добавил Поздышев. Он пояснил, что если у банка не хватает ликвидности, то он может списывать средства вкладчикам, а потом восстанавливать их, при этом не информируя клиентов о проведенных операциях. «Я не говорю, что это относится к конкретному банку», – уточнил Поздышев. Подобная схема применялась в банке «Пересвет».

«И третий пример того, как можно манипулировать со вкладами, обходя ограничения Банка России на прием вкладов населения, – это выдача вклада вместе с одной акцией банка. Признаки этого последнего нарушения мы в банке «Югра» отметили, заметили и увидели», – сказал зампред ЦБ. По его словам, после того, как банку было выдано ограничение на привлечение средств вкладчиков, банк стал делать отдельных вкладчиков акционерами, выдавая им одну акцию.

Директор департамента банковского надзора ЦБ РФ Анна Орленко уточнила, что объем манипуляций со вкладчиками с использованием акций составил 1,88 млрд рублей. «Это все-таки прошлый год, а временная администрация только сейчас. Может быть, было что-то еще», – сказала Орленко. По словам Поздышева, под страховое покрытие на 1 июня подпадают порядка 170 млрд рублей вкладов физлиц в «Югре».

Как сообщает RNS, в связи подозрениями регулятор направил в правоохранительные органы обращения о деятельности банка. «Да, основания, есть, я не буду сейчас раскрывать детали наших обращений. Нами были направлены обращения в правоохранительные органы», – сказал Поздышев.

Как писал «Новый День», временная администрация введена на полгода, мораторий на удовлетворение требований кредиторов – на три месяца. Цель – выявление реального финансового состояния банка. Объем вкладов на 1 июня составил 185 млрд рублей, из которых 170 млрд рублей застрахованы.

Президент «Югры» Алексей Нефедов в разговоре с RNS назвал ситуацию вокруг банка «непонятной», а также заявил, что решение Банка России о введении временной администрации стало неожиданностью для руководства кредитной организации.

На 31 марта 2017 года, согласно данным по МСФО, в банке находилось 196,8 млрд рублей средств клиентов, большую часть средств (92,9%) составляли средства физлиц – 182,9 млрд рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.07.17

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