В Сургуте девочке из Таджикистана переломали ребра

Сургутская полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого избиения 12-летней девочки из Таджикистана. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, организована проверка.

По факту причинения телесных повреждений ребенку возбуждено уголовное дело по ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В соответствии с поручением прокурора будет проверено соблюдение уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, миграционного законодательства.

«При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на устранение и восстановление нарушенных прав ребёнка. Исполнение поручения находится на контроле прокуратуры округа», – сообщили в надзорном ведомстве.

Ребенка со множественными переломами обнаружили соседи и обратились в городские органы опеки. Они рассказали, что слышал шум и крики в соседской квартире, где проживает девочка.

«В итоге 12-летнюю девочку пришлось госпитализировать, у нее переломы ребер, ушибы и синяки», – заявили в пресс-службе администрации города. По предварительным данным, ребенка привезли из Таджикистана несколько лет назад. В школе она не училась. Родственница не признает вину в нанесении травм. Кроме медицинской помощи, ребенку требуется и психологическая.

Сургут, Иван Гридин

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