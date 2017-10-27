Делом об истязании в Сургуте 12-летней девочки занялся СКР

Уголовное дело о получении 12-летней девочкой ожогов и других травм в Сургуте принято к производству следователями СКР. Как писал «Новый День», на днях в одну из больниц города с телесными повреждениями была доставлена 12-летняя гражданка Таджикистана. По данному факту сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ст. 112 УК РФ).

Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, учитывая, что происшествия с участием несовершеннолетних находятся под особым вниманием следственных органов СКР, перед прокурором был инициирован вопрос о передаче уголовного дела в производство СКР для проведения всестороннего расследования, в рамках которого проведена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что телесные повреждения наносились девочке на протяжении длительного времени. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица» (п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ).

Уголовные дела соединены в одном производстве. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений. Девочка признана потерпевшей. Силовики допрашивают ее родственников и знакомых. Следователи проверят условия, в которых проживала и воспитывалась девочка. Они установят, каким образом ребенок прибыл на территорию России, и дадут правовую оценку действиям родственников, с которыми она проживала. Расследование уголовного дела продолжается.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 26.10.17

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