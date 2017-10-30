В Сургуте арестовали вероятных истязателей 12-летней девочки

В Сургуте по ходатайству следствия суд арестовал родственников 12-летней девочки. Их подозревают в истязании ребенка. Как сообщили в пресс-службе СКР, следователи установили, что девочка прибыла в Сургут из Таджикистана в сентябре 2015 года по доверенности от родителей. С этого времени она проживала в семье своих родственников – супружеской пары, у которой было еще трое малолетних детей.

По версии следствия, в течение длительного времени мужчина и женщина избивали несовершеннолетнюю. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, побои относятся к категории средней тяжести. В связи с этим следователем регионального управления СКР предъявили обвинения в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и истязаниях (пп.«в», «г» ч.2 ст.112, пп.«г», «е» ч.2 ст.117 УК РФ) 31-летней женщине и 39-летнему мужчине

В связи с тем, что под тяжестью предъявленного обвинения обвиняемые могли скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также для недопущения оказания давления на участников уголовного судопроизводства, в том числе на своих малолетних детей, которые являлись очевидцами преступлений, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следствия.

Дети обвиняемых помещены в социальное учреждение. В ходе их осмотра, проведенного врачами, видимых телесных повреждений не выявлено, между тем следствием назначены судебно-медицинские экспертизы, который позволят установить наличие повреждений и травм.

Следователи установили местонахождение родителей потерпевшей. Ее отец работал на территории Иркутской области. В настоящее время он прибыл в Сургут и уже дает показания следователям. Мама потерпевшей проживает в Таджикистане, в связи с этим следователи направят запросы о правовой помощи в компетентные органы этого государства для проведения ее допроса.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, причин и условий, способствовавших их совершению. Учитывая, что несовершеннолетняя потерпевшая является гражданкой другой страны и, по имеющимся данным, с 2015 года не выезжала с территории России, следователи допросят работников подразделения по вопросам миграции. В случае установления ненадлежащего исполнения ими обязанностей их действиям (бездействию) будет дана принципиальная правовая оценка.

Ход и результаты расследования уголовного дела председатель Следственного комитета РФ на контроль в центральном аппарате СК России.

Сургут, Иван Гридин

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