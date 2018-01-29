В Урае чиновница ответит за превышение должностных полномочий

В Урае возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального учреждения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, установлено, что в июле 2017 года директор МКУ «Управление капитального строительства Урая» заключила с подрядной организацией договор на реконструкцию площади «Планета звезд».

В ходе работ подрядчик заменил стройматериалы на более дешевые. Директор казенного учреждения согласовал замену материала, не смотря на то, что такими полномочиями он наделен не был. Затем чиновник подписал исполнительную документацию о качественном выполнении подрядчиком муниципального контракта.

После этого подрядчику перечислены бюджетные средства. Разница в стоимости материала, который должен был применяться подрядчиком и той, что последний фактически использовал, составила более 500 тыс. рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении директора «УКС Урая» возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» (ч.1 ст.286 УК РФ). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Урай, Иван Гридин

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