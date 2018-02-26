В Нягани судмедэксперт наживался на родственниках умерших людей

Следователи ОМВД Нягани расследуют уголовное дело в отношении врача-судмедэксперта. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, его подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году путём обмана и злоупотребления доверием судмедэксперт потребовал у граждан оплату подготовки трупов для погребения. При этом он был обязан проводить такие процедуры бесплатно. Таким образом, 45-летний житель Нягани успел обмануть троих граждан на сумму более 30 тысяч рублей.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к совершению данного преступления.

Нягань, Иван Гридин

Нягань. Другие новости 20.02.18

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