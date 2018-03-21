В Югре полицейский попался на взятке за покровительство преступнику

В Радужном возбуждено уголовное дело по факту получения взятки сотрудником полиции. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО-Югре, дело возбуждено в отношении сотрудника ОМВД России по городу. Ему предъявлено обвинение в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый получил от жителя Радужного, который стал фигурантом уголовного дела о хищении металлолома и труб с месторождения, взятку в размере 130 тысяч рублей. За незаконное вознаграждение полицейский обещал оказать покровительство в хищении металлолома и труб, а также помочь мужчине избежать уголовной ответственности.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. В итоге передача взятки проходила под их контролем. Обвиняемый был задержан с поличным. Следователь СКР ходатайствовал перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Решением суда он был помещен под домашний арест.

Стоит отметить, что санкция инкриминируемой ему статьи предусматривают наказание вплоть до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Радужный, Иван Гридин

Радужный. Другие новости 21.03.18

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