Структуры, связанные с энергетиками Биковым и Бобровым, претендуют на мусорные миллиарды Югры. Соперник – госкомпания

В пятницу, 23 марта, в Югре подведут итоги конкурсов по выбору региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Округ поделен на две зоны, на обслуживание которых заявились четыре компании – ООО «Коммунальник», АО «Югра-Экология», ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО) и ООО «Компания «Рифей». Основная борьба, по мнению наблюдателей, развернется между тремя последними организациями.

«Рифей» и ТЭО связаны с известными уральскими энергетиками Алексем Бобровым и Артемом Биковым, чьи структуры уже фактически занимаются работой с мусором в Тюменской области. В прошлом году аффилированное с бизнесменами «Интертехэлектро» стало победителем тендера на строительство мусороперерабатывающего завода в Тюмени. Заказчиком работ выступило «Тюменское экологическое объединение», ранее заключившее концессионное соглашение с областным правительством.

Главным конкурентом энергетиков выступает АО «Югра-Экология», созданное в октябре прошлого года властями Ханты-Мансийского автономного округа. В учредителях значатся Фонд развития ХМАО-Югры и АО «Инвестиционная жилищная компания».

«Порядка 6 млрд рублей в округе направлено на строительство новых межмуниципальных полигонов. При этом работа толком не ведется и деньги непонятно куда уходят. Рынок отходов довольно криминальный и правительство решило заявиться на регоператора собственной компанией. В дальнейшем эту контору, скорее всего, отдадут какому-нибудь частнику», – предположил один из депутатов окружной думы, пожелавший остаться неназванным.

Государственная компания претендует на обе зоны, одна из которых включает в себя Березовский, Белоярский, Сургутский МО, Когалым, Сургут, Радужный, Покачи, Мегион, Лангепас, Нижневартовск и Нижневартовский муниципальный район, а вторая – Ханты-Мансийск, Югорск, Пыть-Ях, Урай, Нягань, Нефтеюганск, а также Нефтеюганский, Кондинский, Ханты-Мансийский, Советский и Октябрьский муниципальные районы. При этом «Югра-Экология» заявила наименьшую стоимость услуг (доход на срок контракта с дефлятором) – 24 млрд рублей по первой зоне и 21,5 млрд рублей – по второй.

Цены частных компаний незначительно выше – на 36 млн рублей. «Этим бизнесменам до сих пор не удалось заполучить ряд активов в сфере ЖКХ, таких, как, например, Нижневартовский водоканал. Возможно, началась расторговка. По моему мнению, задача энергетиков – собрать активы бывшего ЮТЭКа или водоканалы подобрать. А если не получится – стать мусорным оператором», – считает источник в администрации Ханты-Мансийска. Впрочем, не исключено, что лоббистские возможности Бикова и Боброва позволят им со временем контролировать все вышеперечисленные активы.

Стоит отметить, что северный «мусорный» рынок весьма привлекателен, его объемы огромны, в том числе за счет нефтеотходов. В округе имеются заводы, способные избавить территорию от нефтешламов бесплатно при условии доставки. Однако расходы на транспортировку отходов с мест образования и хранения крайне высоки, поэтому проблема утилизации стоит остро.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 21.03.18

Крымчане будут снабжать помидорами Югру, хотя самим не хватает. / Попытка номер три. Тюменские депутаты снова начали борьбу за свою зарплату. / «Справедливая Россия» предложила КПРФ и ЛДПР объединиться в одну партию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»