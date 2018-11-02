Огромная территория Югры лишилась мусорного оператора: известные бизнесмены победили чиновников

Несколько городов и районов Югры остались без мусорного оператора. В ХМАО отменены итоги одного из конкурсов по выбору регоператора по обращению с ТКО. Речь идёт о зоне, в которую входят Когалым, Сургут, Радужный, Покачи, Мегион, Нижневартовск, Лангепас Березовский, а аткже Белоярский, Сургутский, Нижневартовский районы. Арбитражный суд согласился с аргументами двух компаний – «Утилитсервис» и «Рифей» (связано с известными бизнесменами Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым), которые оспаривали выбор оператора. Департаменту промышленности ХМАО придётся расторгнуть договор с компанией «Югра-Экология» (связано с правительством Югры). Об этом говорится на сайте арбитражного суда ХМАО, сообщает агентство «Новый День».

«Суд удовлетворил требования «Компания «Рифей» и «Уилитсервис» к департаменту промышленности Югры и АО «Югра-Экология». В качестве основания для удовлетворения заявленных требований истцы ссылались на проведение торгов с нарушением законодательства. Суд обязал комиссию департамента промышленности провести повторную процедуру рассмотрения заявок, допуска заявителей, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе», – говорится в материалах суда. Мотивировочной части решения ещё нет.

Агентство «Новый День» ранее подробно рассказывало, какая ожесточённая борьба за право зарабатывать на мусоре развернулась в ХМАО. В соседних регионах «тюменской матрёшки», структуры, аффилированные с указанными выше энергетиками, получили право заниматься мусором. И только ХМАО отдало эту сферу компании, подконтрольной правительству.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 02.11.18

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