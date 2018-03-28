Югре запретили отдавать мусорки под контроль госкомпании

В Югре отменены итоги одного из двух конкурсов по выбору регионального «мусорного» оператора. ФАС предписало департаменту промышленности ХМАО, который был организатором торгов, аннулировать протоколы и внести правки в документацию, затем провести торги повторно. Речь идет о конкурсе, по итогам которого будет выбран оператор в Белоярском, Сургутском МО, Когалыме, Сургуте, Радужном, Покачи, Мегионе, Лангепасе, Нижневартовске и Нижневартовском районе (ХМАО поделён на две зоны, в каждой из которых выбирается оператор), сообщает «Новый День».

Жалобу в ФАС подало ООО «Экосфера». Поводом для нее стала в том числе работа оператора со свалками. По условиям торгов департамента промышленности ХМАО, регоператор должен заниматься несанкционированным помойками, но не указано, за счет каких средств. ФАС согласилась, что это нарушение.

Отметим, к 28 марта уже определён победитель торгов по двум конкурсам. Первое место в обеих зонах получила компания АО «Югра-Экология», учрежденная в конце прошлого года югорскими властями. В своей заявке предприятие предложило наименьшую стоимость услуг (доход на срок контракта с дефлятором) – 24 млрд рублей по первой зоне и 21,5 млрд рублей – по второй. Если бы не жалоба в ФАС, предприятие бы уже подписывало соглашение с правительством.

Получить комментарии департамента промышленности ХМАО пока не удалось. Там отметили, что ждут мотивировочную часть решения ФАС и предложили обратиться в Фонд развития Югры. Последний, напомним, учредил компанию «Югра Экология», которая победила в конкурсах. В фонде не смогли ничего пояснить на момент подготовки публикации.

Напомним, вторая зона включает в себя Ханты-Мансийск, Югорск, Пыть-Ях, Урай, Нягань, Нефтеюганск, а также Нефтеюганский, Кондинский, Ханты-Мансийский, Советский и Октябрьский муниципальные районы.

На статус «мусорного» оператора кроме «Югра Экология» претендовали еще три организации – ООО «Коммунальник», ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО) и ООО «Компания «Рифей». Основными конкурентами госкомпании были две последние фирмы,связанные с известными уральскими энергетиками Алексем Бобровым и Артемом Биковым, чьи структуры уже фактически занимаются работой с мусором в Тюменской области. Цены частных компаний были выше на 36 млн рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.03.18

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