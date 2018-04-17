Структуры Бикова и Боброва потерпели первое поражение в борьбе за мусор в Югре

В ХМАО развернулась серьёзная борьба за рынок мусора. Если у соседей – Ямала и Тюменской области – конкурсы по выбору регоператора прошли гладко, то в Югре итоги торгов постоянно оспариваются.

Основные претенденты на рынок коммунальных отходов в автономии – правительственная компания «Югра-Экология» и структуры, связанные с уральскими энергетиками Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым. Последние проиграли конкуренту одну из двух зон (округ разделён на две зоны, у каждой из которых свой оператор). В неё входят Нефтеюганск, Урай, Нягань, Ханты-Мансийск, Советский и Октябрьский районы. Изначально конкурс по этой зоне выиграла правительственная компания. Частники (фирма «Рифей» и «Тюменское экологическое объединение») попытались оспорить итоги торгов.

Накануне, 16 апреля на официальном сайте ФАС появилось решение – антимонопольщики признали, что в конкурсной документации есть нарушения, однако выдавать предписание и аннулировать торги не стали. Власти Югры уже заключили соглашение по этой зоне с «Югра-Экология». Стоимость контракта – 21,5 млрд рублей (почти на 10 млрд рублей меньше, чем у «ТЭО»). Срок – 10 лет. Таким образом, вероятнее всего, именно «Югра-Экология» станет одним из двух «мусорных операторов» в ХМАО.Ответственного за вторую зону, в которую войдут, в том числе, Сургут, Когалым и Нижневартовск – ещё не выбрали. Конкурс уже состоялся, победителем также стала правительственная фирма «Югра-Экология». Но «Рифей» его оспорил в ФАС, и итоги торгов аннулировали. Отбор проводится повторно.

Стоит отметить, что компании, связанные с уральскими энергетиками, уже получили мусорный рынок Тюменской области и Ямала. Так, «Тюменское экологическое объединение», которое возглавляет бывший топ-менеджер СУЭНКО Константин Фрумкин, стало регоператором в Тюменской области. В ЯНАО единственным участником конкурса стало ООО «Инновационные технологии», в учредителях которого есть две компании. Одна из них – АО «Ямалэкосервис» (принадлежит «Ямалкоммунэнерго» – фирме, связанной с Артёмом Биковым). Вторая организация – ООО «Вис Север», она контролируется бывшим главой Пуровского района Евгением Скрябиным и Игорем Снегуровым – основным владельцем группы компаний «ВИС». Ссылки по теме:

Ханты-Мансийск, служба информации

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