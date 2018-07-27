В Югре прокуроры, коммерсанты и чиновники судятся из-за мусора

В Ханты-Мансийском районном суде 7 августа 2018 года пройдет первое заседание по иску прокуратуры к окружному Росприроднадзору. Надзорное ведомство требует лишить госкомпанию «Югра-Экология», которая недавно получила статус регионального оператора ТБО, лицензии на деятельность в области обращения с отходами, считая, что она была выдана с нарушениями. По мнению прокуратуры, в частности, был нарушен порядок принятия решения и не учтены положения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В Росприроднадзоре отказались отвечать на запрос «Нового Дня» и не пояснили, согласны ли с претензиями. «В настоящее время представляется преждевременным комментировать правовую позицию Управления по участию в указанном процессе. По окончанию судебных разбирательств Управление готово предоставить всю интересующую информацию», – сообщается в ответе за подписью и.о. главы Росприроднадзора по ХМАО Вадима Скворцова.

В «Югре-Экология» заявили, что с иском не согласны. «Мы будем участвовать в процессе в качестве третьих лиц. Вся необходимая документация юристами подготовлена», – сообщили представители регоператора. Там даже не рассматривают такой вариант развития событий, как потеря лицензии.

Но даже в том случае, если региональный оператор останется без основного документа, он не лишится своего статуса. Отзыв лицензии отсутствует среди оснований, по которым юрлицо может быть лишено статуса регоператора.

Стоит отметить, что иск прокуратуры – не единственная проблема для правительственной компании «Югры-Экология». Параллельно в арбитражном суде округа идут сразу три процесса – фирмы, которым не удалось получить право быть регоператором ТБО, пытаются оспорить итоги конкурса. Истцами выступают ООО «Утилитсервис» и ООО «Рифей», связанное с уральскими энергетиками Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. Ответчики – департамент промышленности ХМАО и «Югра-Экология».

Югорские власти уверены, что выиграют суды. Заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев заявил, что конкурс прошел законно. Напомним, победитель торгов был определен в марте. Им стало АО «Югра-Экология», учрежденное в конце 2017 года югорскими властями. Предприятие предложило наименьшую стоимость услуг (доход на срок контракта с дефлятором) – 24 млрд рублей по первой зоне и 21,5 млрд рублей – по второй. Такэже на статус «мусорного» оператора претендовали еще три организации – ООО «Коммунальник», ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО) и ООО «Компания «Рифей». Основными конкурентами госкомпании были две последние фирмы, связанные с бизнесменами Бобровым и Биковым, чьи структуры уже занимаются работой с мусором в Тюменской области. Цены частных компаний были выше на 36 млн рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

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