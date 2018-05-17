Завершена проверка в отношении прокурора Мегиона, обвинявшегося в избиении женщины

Прокуратура ХМАО завершила проверку в отношении прокурора Мегиона Дмитрия Тарасова. Соседка по лестничной клетке обвиняла его в нанесении побоев ей и ее малолетнему ребенку.

«Объективных данных, указывающих на нарушение прокурором Мегиона кодекса этики прокурорского работника РФ, выразившееся в совершении проступка, порочащего честь прокурорского работника, не получено, – сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь надзорного ведомства Инга Снаткина. – Также не получено данных, свидетельствующих о совершении им противоправных действий в отношении заявительницы и ее малолетнего ребенка».

В СУ СКР по ХМАО проверка еще не закончена. Ее проводит отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. «Сроки проверки были продлены до 30-ти дней», – сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь управления Алина Никифорова.

Напомним, в конце апреля соседка прокурора Мегиона пожаловалась на него в следственный комитет. Женщина утверждает, что глава надзорного ведомства Дмитрий Тарасов ворвался к ней в квартиру и избил. Конфликт произошел на бытовой почве – перед этим пострадавшая поссорилась с женой прокурора из-за мытья лестничной площадки и якобы он таким образом решил отстоять честь семьи. По словам соседки, Тарасов несколько раз ударил ее головой об стену, а кроме того, случайно наступил на десятимесячную дочь, которая ползала по полу.

Стоит отметить, что жители Югры, которые активно обсуждали новость в соцсетях, с самого начала были уверены, что в действиях прокурора не найдут никаких нарушений.

Мегион, служба информации

Мегион. Другие новости 17.05.18

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