В Мегионе снова сменился прокурор города

В Мегионе в очередной раз сменился прокурор города. Артем Шмыков, несмотря на молодой возраст, ушел на пенсию, не проработав и года в должности главы прокуратуры. Вместо него генпрокуратура назначила Александра Остальцова.

В 2005 году Остальцов закончил Уральскую академию государственной службы. С 2002 по 2010 год проходил службу в органах прокуратуры Курганской области. В сентябре 2010 года переехал в ХМАО, был заместителем прокурора Березовского района. С апреля 2012 года занимал должность заместителя нефтеюганского межрайонного прокурора.

Напомним, до сентября 2018 года прокурором Дмитрий Тарасов. Он ушел с поста вскоре после того, как соседка обвинила его в избиении. Речь, правда, шла не об отставке – наоборот, Тарасов пошел на повышение и возглавил уголовно-судебный отдел прокуратуры ХМАО.

Мегион, служба информации

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