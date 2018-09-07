В Югре назначили сменщика прокурора, которого соседка обвинила в нападении

В Мегионе назначен новый прокурор. В соответствии с приказом генпрокурора этот пост получил Артём Шмыков. Об этом сообщает прокуратура ХМАО в пятницу, 7 сентября 2018 года. Г-н Шмыков сменил Дмитрия Тарасова, которого соседка обвинили в избиении. Как стало известно «Новому Дню», сейчас Дмитрий Тарасов возглавил уголовно-судебный отдел прокуратуры ХМАО.

Новый руководитель надзорного ведомства в Мегионе с июня 2016 года занимал должность начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры округа. До этого он работал в прокуратурах Радужного, Белоярского, Нижневартовска.

Бывший прокурор города Дмитрий Тарасов стал фигурантом резонансной проверки. В апреле 2018 года его соседка заявила, что правоохранитель ворвался к ней в квартиру, наступил на грудного ребёнка и ударил её головой об стену. Конфликт, якобы, произошел на бытовой почве – перед этим пострадавшая поссорилась с женой прокурора из-за мытья лестничной площадки.

Проверка прокуратуры не подтвердила вину сотрудника. Никаких нарушений в его действиях не нашёл и следственный комитет.

Мегион, служба информации

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