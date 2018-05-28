Следственный комитет отказался возбуждать дело в отношении прокурора Мегиона

Следственный комитет закончил проверку по заявлению жительницы Мегиона, которая обвинила прокурора города Дмитрия Тарасова в нанесении побоев ей и ее малолетнему ребенку.

«Отделом по расследованию особо важных дел завершена процессуальная проверка по заявлению жительницы Мегиона о незаконном проникновении в ее жилище и причинении телесных повреждений. В ходе проверки установлены обстоятельства, произошедшие 12 апреля 2018 года на лестничной площадке возле квартиры заявительницы и обстоятельства конфликта заявительницы с соседями. По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», – сообщили в ответ на запрос «Нового Дня» в СУ СКР по ХМАО.

В середине мая свою проверку завершила и прокуратура округа. Там заявили, что не обнаружили объективных данных, указывающих на нарушение Дмитрием Тарасовым кодекса этики прокурорского работника или свидетельствующих о совершении им противоправных действий.

И в прокуратуре, и в следственном комитете не стали уточнять, что на самом деле, по версии силовиков, случилось в квартире соседки прокурора, каким образом женщина получила черепно-мозговую травму и будет ли возбуждено дело за ложный донос.

Напомним, в конце апреля соседка прокурора Мегиона пожаловалась на него в следственный комитет. Женщина утверждает, что глава надзорного ведомства Дмитрий Тарасов ворвался к ней в квартиру и избил. Конфликт произошел на бытовой почве – перед этим пострадавшая поссорилась с женой прокурора из-за мытья лестничной площадки и якобы он таким образом решил отстоять честь семьи. По словам соседки, Тарасов несколько раз ударил ее головой об стену, а кроме того, случайно наступил на десятимесячную дочь, которая ползала по полу.

Стоит отметить, что жители Югры, которые активно обсуждали новость в соцсетях, с самого начала были уверены, что в действиях прокурора не найдут никаких нарушений.

Мегион, служба информации

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