Полпреду Холманских рассказали, как воспитывают мигрантов на Ямале

Замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и полпред президента в УрФО Игорь Холманских провели сегодня совещание в Ханты-Мансийске. Оно было посвящено вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года.

Игорь Холманских отметил, что во всех регионах УрФО сформированы комплексные программы по сохранению межнационального согласия. Среди проблем, которым уделяется повышенное внимание, полпред выделил миграционные процессы и адаптацию представителей иной культуры и обычаев в российскую общность.

«Важно выстроить такую систему, чтобы мигранты знали и уважали людей, те правила и условия, в которые приезжают. Для этого созданы организации, которые проводят тестирование трудовых мигрантов на знание языка и законодательства. Заслуживает внимания опыт Ямала по программам обучения для детей трудовых мигрантов», – сказал Холманских.

Вице-губернатор арктического региона Ирина Соколова подтвердила, что для детей мигрантов в ямальских детсадах и школах ЯНАО введены дополнительные занятия по изучению русского языка и истории, а библиотечная система предлагает курсы для всех возрастов.

По словам Соколовой, сводный план действий региона объединяет семь госпрограмм, общим объемом финансирования на 2018 год порядка 82 млн рублей. Одним из направлений является адаптация прибывающих мигрантов. В прошлом году 109 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства поставлены на учёт – прирост на 18% от показателей 2016 года. Большая ответственность возложена на общественный сектор: диаспоры, религиозные общины, некоммерческие организации. В прошлом году на реализацию проектов межнационального согласия общественные организации получили поддержку на сумму около 2 млн рублей, в этом году – 5 млн.

Соколова добавила, что в настоящее время разрабатывается новый план опережающего реагирования на возможные негативные вызовы времени. Работа строится совместно с силовым блоком, муниципалитетами, национальными и религиозными лидерами и организациями.

Стоит отметить, что, несмотря на старания чиновников, Ямал постоянно попадает в криминальные сводки из-за большого числа нелегальных организаций. В 2015 году соседний Ноябрьск «прославился» на всю Россию после того, как боевики опубликовали в интернете видео с участием жителя города Анатолия Землянки. Ноябрянин отрезал в голову попавшему в руки террористов мужчине. В прошлом году в Муравленко была обнаружена ячейка сторонников запрещенной международной террористической организации «Исламское государство». Ее члены планировали теракты и вербовали уральцев для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формировании в Сирии.

Ханты-Мансийск, служба информации

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