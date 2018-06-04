Губернатор Комарова попросила новых владельцев СК «Югория» не сокращать сотрудников

Губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила новых владельцев страховой компании «Югория» не сокращать штат СК. В ходе встречи с председателем совета директоров ГК «Регион» Сергеем Менжинским она напомнила, что только на территории Ханты-Мансийского автономного округа в компании трудоустроены 500 человек, поэтому регион заинтересован в ее развитии. «Для нас очень важно, чтобы наряду с несокращением рабочих мест, создавались условия для улучшения качества оказываемых услуг, расширялся их набор», – сказала губернатор.

Менжинский ответил, что постарается «ничего сильно не менять, так как все и так достаточно хорошо». Новый владелец планирует внедрить собственные дополнительные наработки, пополнить «Югорию» новыми страховыми продуктами и ввести компанию в 5-7 ведущих страховщиков страны.

Напомним, 100 процентов акций государственной страховой компании «Югория» были куплены группой компаний «Регион» за 2,9 млрд рублей. При этом власти округа вложили в актив более 5 млрд рублей. По оценкам департамента экономики и финансов самой СК, которые они давали в 2016 году, стоимость «Югории» составляет 7-9 млрд рублей. Поэтому сумма, за которую СК ушла с молотка, вызвала вопросы у депутатов, они считают, что сделку должны изучить правоохранительные органы.

Страховой компании «Югория» уже 21 год. Она имеет 72 филиала, 100 агентств и точек продаж, в зону ее деятельности входит 50 регионов России. Клиентская база «Югории» – 1,8 млн человек. Однако для властей она была проблемным активом – инвестиционный портфель страховой компании имел невысокую ликвидность, а руководители то и дело становились фигурантами уголовных дел за хищения и злоупотребления полномочиями. «Югорию» безуспешно пытались приватизировать с 2011 года. При этом постоянно держали ее на плаву, оказывая мощную финансовую помощь. В том числе была одобрена допэмиссия на 4,2 млрд рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

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