В Югре пройдет митинг против повышения цен на бензин

Коммунисты Нижневартовска выйдут на митинг против повышения цен на бензин и дизельное топливо. Заявка на проведение акции протеста подана на 16 июня в 12:00 часов. Место – площадь около здания администрации города. Кроме того, была подана заявка на автопробег с маршрутом по заправкам. Он стартует в 11 часов 16 июня со стоянки у ТЦ «Гранд».

«Если кто не сможет прийти, поддержать протест можно гудком перед началом митинга, – сообщили в пресс-службе нижневартовского отделения КПРФ. – В любой точке города. Участие – это очень важно! Всех приглашаем, в том числе жителей соседнего Югорска. Это наше право, его надо защищать! Можно приносить баннеры и плакаты с лозунгами в поддержку данного вопроса. Будет открытый микрофон, чтобы каждый смог выступить».

На прошлой неделе жители Нефтеюганска активно обсуждали рост цен на бензин. На автозаправках города стоимость 95-го бензина составляла 45 рублей 60 копеек за литр, 98-го – 46 рублей 10 копеек. Дизельное топливо предлагалось по цене 51 рубль 10 копеек.

Напомним, что эксперты уже предрекли россиянам бензин по 100 рублей за литр. Соглашение правительства с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке розничной цены на топливо приведет к уничтожению независимых АЗС и ликвидации значительной части топливной инфраструктуры страны. Об этом заявили в Независимом топливном союзе. В НТС подчеркивают, что в случае ухода независимых сетей с рынка наступит окончательная монополизация, что неизбежно приведет к еще большему росту цен на бензин и дизельное топливо.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 09.06.18

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