Следствие выдвинуло три версии крушения вертолета в Югре

В Югре возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2. В результате ЧП погиб пилот. «Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека)», – сообщили в уральском следственном управлении на транспорте.

В пятницу, 22 июня, примерно в 7 км от города Лангепаса в болотистой местности упал вертолет, принадлежащий авиакомпании «Геликс». Он возвращался в Сургут из Лангепаса, где выгрузил транспортируемый груз.

На данный момент следствием в качестве основных версий авиапроисшествия рассматриваются техническая неисправность вертолета, ошибка пилотирования и ухудшение состояния здоровья пилота. Ни одна из них не выдвигается в качестве приоритетной.

Лангепас, служба информации

Лангепас. Другие новости 22.06.18

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